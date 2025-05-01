¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê1Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÎæ°æÇî´õ¤¬ÄËº¨¤ÎÊá°ï¤òÈÈ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡£ÀèÈ¯¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¿åÌî¤Ø¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÎæ°æ¤¬¼è¤ì¤º¡¢»°Áö¤ÎËüÇÈ¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡Êµ­Ï¿¤Ï»Íµå¤ÈÊá°ï¡Ë¡£¾åÂô¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤ë¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë½é°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£