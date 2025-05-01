£Æ£±¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬¡¢£´Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¨È´¤­¤Î?¿ÀÆ¸?¥­¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê£±£¸¡Ë¤òÅÅ·â²ò¸Û¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¶Ã°Û¤ÎºÍÇ½¤È¤·¤Æº£µ¨¤«¤éËÜ³Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¤Ï¡¢Ì¾Ìç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ç½çÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¡¢ºÇ¶¯²¦¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó³ÍÆÀ¤ò°ÊÁ°¤«¤é¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ðº£µ¨Ãæ¤«¤éÂçÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£