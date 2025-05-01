4·î30Æü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç28Æü¤«¤é3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè28²óBeautyworld Japan Tokyo¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤ó¤´¤¬ÅÐ¾ì¡£ÈþÍÆ²È¤¬½¸¤Þ¤ëº×Åµ¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÈþÍÆ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¥Ø¥¢¡¢¥¨¥¹¥Æ¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬½¸·ë¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¡¢ËèÇ¯Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤â»²²Ã¤·¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤â³«¤«¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È½÷À­¡Ë