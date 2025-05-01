¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬£³²ó¤ËÈ¿·â¡£ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤ÎÂåÂÇ¡¦Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Ç»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢£±»àÆóÎÝ¡£¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬º¸Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬º¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÃæ»³¤¬¤«¤¨¤ê¡¢£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡££´²ó¤«¤é¤Ï³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£