¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø½÷¿À¹ßÎ× After ¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÊÔ¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¶¦±é¼Ô¤«¤é¡È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKoki,¡¢ÈþÇØÃæÂçÃÀÈäÏª¢¡Koki¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡É¤³¤ÎÆü¤Ï¶¦±é¤·¤¿ÅÏî´·½Í´¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢¿û°æÍ§¹á¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢À±ÌîÏÂÀ®´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢¸åÊÔ¤Î¥¿¥¤¥È