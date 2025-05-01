Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Ç¡¢¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¶õ´Ö¤Ç¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ê¡ËÜ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª²Ö¤Þ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¡ª¡ª¡ªÂ¼¾åÎ´¥³¥é¥Ü¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Í¤ó¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤£¤£¤¤¡ª¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é·¤¤Û¤·¤¤