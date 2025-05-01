¼¯»ùÅç¸©Æî¶å½£»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç1Æü¡¢½ªÀïÅö»þ15ºÐ¤À¤Ã¤¿½÷À­¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÀïÁèÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÎÈÆñ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¿©»ö¤ÎºÆ¸½¤â¤¢¤ê¡¢Àï»þÃæ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹ÖÏÃ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë¡Ö±ø¤¤¿å¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï½ªÀï80Ç¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Þ¤·¤¿¡× Æî¶å½£»Ô¤ÎµÜÏÆ¾®³Ø¹»¤ÇÀïÁèÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£Éá»Ò¤µ¤ó(95)¤Ç¤¹¡£ ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¹âÅù½÷³Ø¹»¡áº£¤Î¼¯»ù