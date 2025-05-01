Çö°Å¤¤Å¹Æâ¤ò²ø¤·¤¯¾È¤é¤¹»ç¤Î¾ÈÌÀ¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹ÉÕ¤­¤Î¥Ð¥¹¥¿¥Ö¡£¤³¤ÎÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¹ñÀÒ¤Î¥«¥é¥¹¥³¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¦¥¦¥£¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥±¥ë¥¦¥£¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4·î29Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¥¹¥³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢29Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢Ìµµö²Ä¤Ç½÷À­½¾¶È°÷¤òµÒ¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤é¤»¡¢¼ò¤òÄó¶¡¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÀÜÂÔ¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¡¼¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤´¤í¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï²¿¤È