º¸¤«¤é¡§¥´¥Ç¥£¥ÐW¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡Ö¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¡×¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Î¥ß¥ë¥¯¤Çºî¤ë¡ÖFAMIMA CAFE¡×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢À¤³¦Åª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ç¤¢¤ë¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©