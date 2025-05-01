¡û¥¢¥¤¥« [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î3.58¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë225Ëü³ô(¶â³Û¤Ç60²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï5·î12Æü¤«¤é12·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û£Ê£Ö£Ã¥±¥ó¥¦ [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.55¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë230Ëü³ô(¶â³Û¤Ç20²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï5·î2Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£ ¡û£Ä£Ô£Ó [Åì¾Ú£Ð] È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.86¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë75Ëü³ô(¶â³Û¤Ç25