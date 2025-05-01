¡Ö¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£ Á´Ê¬²ò¥µ¡¼¥­¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¥¤¥ª¥ó¤Ï5·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Åù¡¢258Å¹ÊÞ¤È¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHOME COORDY¡Ê¡þ¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£¡Ë¤«¤é¡¢Ê¬²ò¤·¤Æ¼êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Û¡¼¥à¥³¡¼¥Ç¥£ Á´Ê¬²ò¥µ¡¼¥­¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ï¶áÇ¯¡¢Ì¿¤Î´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÂÑ¤¨Æñ¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤­¡¢¼¼Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë´í¸±À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤