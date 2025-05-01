½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤È¤·¡Ö¿åËó¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤¬ÁÏÀß1Ç¯ÌÜ¤Ç¸«»ö¶å½£½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°2Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£4·î27Æü¤Ë¥êー¥°³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÃ»¤Ç¤ÎWE¥êー¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·½çÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¶å½£¥êー¥°2Éô¤Î³«ËëÀï¡£¡Ö¿åËó¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¥¦¥¤¥á¥ó¡×¤Î2Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î½Õ¡¢¿åËó»Ô¤òµòÅÀ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー