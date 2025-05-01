¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼°éÀ®¡¦È¯·¡¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØMIRRORLIAR FILMS Season7¡Ù¤è¤ê¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­´ÆÆÄºî¡ØSUNA¡Ù¡¢²ÃÆ£¹À¼¡´ÆÆÄºî¡ØVictims¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿Í¤Î·º»ö¤Î¶¹Àî¡Ê²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¡Ë¡¢±ó»³¡ÊÀµÌçÎÉµ¬¡Ë¤òÂª¤¨¤¿¡ØSUNA¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿2020Ç¯¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤¿¡¢°ËÆ£¼çÀÇ¡¢°¤Éô¿ÊÇ·²ð¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØMIRRORLIAR FILMS¡Ê¥ß¥é¡¼¥é¥¤¥¢¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¥º¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿ºÌ¤Ê