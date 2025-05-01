60ÂåÀ¤ÂÓ¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡©Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤Î1¤Ä¤¬¡ÖÀ¸³è»ñ¶â¤ò¤É¤¦¤Þ¤«¤Ê¤¦¤«¡×¡£ÆÃ¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤ò·Þ¤¨¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤ËÍê¤ëÀ¸³è¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë60Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÚ¼Â¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ýÆþ¸»¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö²È·×¤Î¶âÍ»¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº2024Ç¯¡×¤«¤é¡¢60Âå¤Î¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è»ñ¶â¸»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê