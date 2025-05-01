¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥×¡×¤¬1Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¿åÌÌ¾õ¶·°­²½¤Î¤¿¤á4R¤«¤é°ÂÄêÈÄÁõÃå¡¢10R¤«¤é¤Ï¥ì¡¼¥¹¤¬2¼þ¡¢¼þ²óÅ¸¼¨¤Ï1¼þ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£½éÆü¤Î¾®°²¤ë¤ê²Ú¡Ê27¡áº´²ì¡Ë¤Ï4Ãå2ËÜ¤È½®·ô¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤Ï°ÂÄêÈÄÁõÃå¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁ°È¾5R¤¬6ÉÃ75¡¢¸åÈ¾11R¤Ï6ÉÃ76¤È°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Èµ¯¤³¤·¤È¤«Æ»Ãæ¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ®ÀÓ¤ËÈæÎã¤·¤Æ