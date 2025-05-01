ÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÈÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£(C)2026¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¾®Àâ¾Þ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹·îÅ·²»¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¾®Àâ¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¸¶ºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤Î»àÊÌ·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤­¼¹É®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£½¢¿¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Áòµ·¼Ò¤Ç¸«½¬¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¸·³Ê¤ÊÀèÇÚ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë"ºÇ¹â¤ÎÁòµ·"¤òÌÜ