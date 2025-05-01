¥¢¥á¥ê¥«´ë¶ÈFirefly Aerospace¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Õ¥é¥¤¡¦¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯4·î29Æü¤Ë¡ÖAlpha¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÃÊÌÜ¤È2ÃÊÌÜ¤ÎÊ¬Î¥»þ¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÒÀ±¤Îµ°Æ»ÅêÆþ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Firefly Alpha (FLTA006 "Message in a Booster")¥í¥±¥Ã¥È¡§Firefly AlphaÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2025Ç¯4·î29