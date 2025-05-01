´Ú¹ñ¤Î¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÍ­ÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ëÍûºßÌÀ»á¤¬¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï2¿³¤ÎÌµºáÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢¿³Íý¤òº¹¤·Ìá¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÁ°ÂåÉ½¡¦ÍûºßÌÀ»á¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ëµõµ¶¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1¿³¤ÏÍ­ºáÈ½·è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2¿³¤ÇµÕÅ¾Ìµºá¤È¤Ê¤ê¡¢¸¡»¡¤¬¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Íû»á¤Î°ìÉô¤ÎÈ¯¸À¤Ëµõµ¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢2¿³È½·è¤ò