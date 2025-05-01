Ä®²°¤ä»û¤Ê¤É¤Ë»Ä¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø½Õ¤ÎÄí É´·Ê¤á¤°¤ê¡Ù¡£ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤Ä®²°¤ä»û¤Ê¤É¡¢Â¼¾å»ÔÆâ45¥«½ê¤ÎÄí¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£¾ë²¼Ä®Â¼¾å Äí¤Î²ñ ±×ÅÄÌÐÉ§²ñÄ¹ ¡Ö(Äí¤Ï)¤ª»û¤Î¤ªÄí¤ä¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Î¤ªÄí¡¢¤½¤ì¤«¤é¾¦Çä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÅÉñ²°(¤·¤â¤¿¤ä)¤Î3ÄÌ¤ê¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×