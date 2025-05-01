5·î1Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ö¥áー¥Çー¡×¤ÎºÅ¤·¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥áー¥Çー¤Ï¡¢1886Ç¯5·î1Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏ«Æ¯´Ä¶­¤Î²þÁ±¤òµá¤á¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥­¤¬µ¯¤­¤¿¤³¤È¤¬µ¯¸»¤Ç¤¹¡£ ¢£Æ£¾ÂÈ¥¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹ ¡Öº£¡¢140Ç¯¶á¤¯¤ò·Ð¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶­¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£³Î¤«¤Ë8»þ´ÖÏ«Æ¯À©¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ä¹»þ´Ö»Ä¶È¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ËÈèÊÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¡× ¿·³ã»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ø¸µ