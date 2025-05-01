¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡Û´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤Î¥À¥Ò¥ç¥ó¡ÊDAHYUN¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥Ò¥ç¥ó¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¢¡¥À¥Ò¥ç¥ó¡¢ÈþµÓÈäÏª¥À¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤äÌÚ¡¹¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ