¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥¢¥ß¥å¹­¾ì¤Ç¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Óー¥ë¤äÆùÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ï¡Ö¤½¤ÐÃã²°¿á¾å°Ã¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¥Óー¥ë¤ä¼¯»ùÅç¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏ¥Óー¥ë¤Ê¤É20¼ïÎà°Ê¾å¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ú¥À¥ë¤ò¤³¤®¤Ê¤¬¤é¥Óー¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ó¥¢¥«¥¦¥ó¥¿ー¤â¡£¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë¡Ö¥Óー¥ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ