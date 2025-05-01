¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜ¡Ê52¡ËÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬»³¸ýÂó³¤¡ÊÏ¢ºÜ51¡§NEC×¢ÅÄ¤¢¤¤¤¬º£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤Î¤Ò¤È¸À¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¤Ç¤Ï²»¶ð¤Î´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Öç¥¤ËÍî¤Á¤ë¡×¡ä¡ä¡Ë¡Ö¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ù¥í¤Ï¡Ø¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£À­¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×»³¸ýÂó³¤¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ï¾¯¤·ÈéÆù¤Ã¤Ý¤¯¡¢¼éÈ÷ÀìÌç¥ê¥Ù¥í¤È¤¤¤¦