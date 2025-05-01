¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë4·î30Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö»°»ÍÏº¡×¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¡Ê41¡Ë¤«¤éÈ¯É½Á°¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¡ÈÂÐ±þ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÛÌÀ¤·¤¿¡£º´µ×´Ö»á¤ÏÁêÅÄ¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊó¹ð¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¸¥ª¤ÎÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÁêÅÄ¤¬¼«Ê¬¤ÎY