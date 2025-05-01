¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¹­Åç¡Ê2025Ç¯5·î1ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¤Î¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç7»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Çµð¿ÍÀï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤¬Åê¤¸¤¿½éµåÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£²¬ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï22Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥Þ¥é¡¼¤«¤éº¸±Û¤¨7¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã