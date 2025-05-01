5·î¤ËÆþ¤ê¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤â°ÍÁ³¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸©¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Øµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ù¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£ÃÓÀîÂÙ²ðµ­¼Ô ¡Ö»³¤Ë¤Ï¤Þ¤À»ÄÀã¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢µû¾Â»Ô¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡Øµû¾Â»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ù¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡× µû¾Â»Ô¤Î´ØÎ´¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤éÅÄ¿¢¤¨¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£´ØÎ´¤µ¤ó ¡ÖÀä¹¥¤ÎÅÄ¿¢¤¨ÆüÏÂ¡£É÷¤¬¤Ê¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¤È¤¹¤°º¬¤¬¿­