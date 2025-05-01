5·î¤ËÆþ¤ê¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤â°ÍÁ³¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¡Ö¥Þ¥ë¥»¥ó¡×¡£5·î1Æü¤«¤éÌó180ÉÊÌÜ¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¥Þ¥ë¥»¥ó ÂÀÅÄ²íÍªÀìÌ³ ¡Ö¥«¥ìーÁ´ÈÌ¤¬º£·î¤«¤Ê¤êÉÊÌÜ¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÍ¾å¤²Éý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡× ¥«¥ìー¥ëー¤ä¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Ê¤É¤Ï¡¢Ìó50¤Î¾¦ÉÊ¤¬20±ß¤«¤é40±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤²¡£¥Ï¥à¤ä¥Ùー¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¤â¡¢10±ß