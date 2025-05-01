¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤ÇÄÌ»»176¾¡¤òµó¤²¤¿À±Ìî¿­Ç·»á¡Ê59¡Ë¤¬4·î29ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå ¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈÃÙ¤¤¥Ü¡¼¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£130¥­¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤È100¥­¥í°Ê²¼¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶î»È¤·¡¢1987Ç¯¤«¤é11Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò»Ù¤¨¡¢96Ç¯¤Ë¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£µå¤ÎÃÙ¤µ¤æ¤¨¤Î¡ÈÁÇ¼ê¥­¥ã¥Ã¥Á»ö·ï¡É¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î°ïÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ