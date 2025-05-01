¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÄé²¼ÆØ¤¬¡¢°ìÈÌ½÷À­¤È¤ÎºÆº§¤ÈÁê¼ê¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÊý¤Ç¤¹¡×Äé²¼¡¢ºÆº§¤òÈ¯É½Äé²¼¤Ï5·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¹»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À­¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤»þ´ü¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÊ¤Î¤ª¤«¤²