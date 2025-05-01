¡Ö¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥ª¥¤¥ë 3¸Ä¥»¥Ã¥È¡×AIRDO¤Ï¡¢5·î1Æü¤«¤éµ¡ÆâÈÎÇä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥ª¥¤¥ë 3¸Ä¥»¥Ã¥È¡×¡ÖËÌ³¤Æ» À¸¿©´¶ ¥Á¥§¥ë¥·¡¼ ¥Ð¥¿¡¼¥¹¥«¥Ã¥ÁÌ£¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æÂÞÉÕ¤­¡Ë¡×¡Ö¥í¥³¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈËÌ³¤Æ» ¥È¥é¥Ù¥ë¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÍã¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥í¥³¥ó¥¸¥§¥Ã¥ÈËÌ³¤Æ»´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï3¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÇËÌ³¤Æ»¤òPR¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨