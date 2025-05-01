º¸¤«¤é¡§¥í¥´¥é¥Ð¡¼¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹Á´¹ñ¤Ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¡×97·à¾ì¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Î5·î1Æü·à¾ì¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÁ´·à¾ì¤Î¥°¥Ã¥ºÇä¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£º¸¤«¤é¡§¥Þ¥¹¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¿¥ª¥ëº£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢5·î1ÆüÈ¯Çä¤Î¥Þ¥¹¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¿¥ª¥ë¡¢¥í