NANGA¡Ê¥Ê¥ó¥¬¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥¿¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥È¡ÖRaikot¡Ê¥é¥¤¥³¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£3¥·ー¥º¥óÍÑ¤Î¡ÖRaikot #1¡×¤È¸·Åß´üÂÐ±þ¤Î¡ÖRaikot #2¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÍÑ°Õ¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤ÏÁ°¼Ô¤¬2Ëü3,800±ß¡¢¸å¼Ô¤¬2Ëü7,800±ß¡£ Î¾¥â¥Ç¥ë¤È¤â·ÚÎÌÀ­¤È¼ýÇ¼À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ÖÃæÇñ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·ー¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¥Þ¥Ã¥È¡£ Raikot #1 Raikot #2 ¡ÖRaikot #1¡×¤ÏRÃÍ¡ÊÃÇ