¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÅìµþ¤ß¤ä¤²¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤È¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¤Î¿Íµ¤¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥­¡×¤¬5·î8Æü´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢JRÅìµþ±Ø¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥ê¥ó¥±¡¼¥­¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¾Æ¤­¤¢¤²¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥­¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥×¥ê¥óÌ£¤Î¤È¤í¡Á¤ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥­¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿°ìÉÊ¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥­¤Î³¨ÊÁ¤ÏÁ´6¼ïÎà¤¢¤ê¡¢