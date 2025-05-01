»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤Î¸µ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼»ö·ï¤Ç¼ÒÄ¹¤é8¿Í¤ÎÊó½·¤ò¸º³Û¤Ç¤¹¡£»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µÉôÄ¹¤Ï2022Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥«¥Ã¥·¡¼¥Ê¡¢¥µ¥ó¥¦¥Ã¥É¡¢JTOWER¤Î3¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëTOB¡á³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤ÎÌ¤¸ø³«¾ðÊó¤ò¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢3ÌÃÊÁ¤Î³ô¼°¤ò¼«Ê¬¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÇäÇã¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2932Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö¸µ¼Ò°÷¤ÎÃ±ÆÈ¤Î¹Ô°Ù¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¸¶