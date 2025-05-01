1¥«·îÍ½Êó¡Êµ¤¾ÝÄ£5·î1ÆüÈ¯É½¡Ë 5·î¤ËÆþ¤ê²¬»³¡¦¹áÀî¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ µ¤¾ÝÄ£¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿1¥«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤âÃÈ¤«¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âµ¨ÀáÀè¼è¤ê¤Î¡¢½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤è¤ê¾Ü¤·¤¯µ¤²¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î¶á¤¤Æü¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£¤¿¤À6Æü(²Ð)¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Çµ¤²¹¤¬°ìµ¤