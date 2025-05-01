ºÆº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±?Æó½Å¤Î´î¤Ó?¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ÎÄé²¼ÆØ¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄé²¼¿©Æ²¡×¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤È»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÆü¤Ï³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢Äé²¼ÆØ¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ìÈÌ½÷À­¤È¤ÎºÆº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆº§¤ÈºÊ¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿Äé²¼¡ÊYou