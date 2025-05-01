5·î5Æü¤Ï¤³¤É¤â¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£½©ÅÄ»Ô¤Ç¡¢¼êºî¤ê¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿±à»ù¤¿¤Á¤¬¾¦Å¹³¹¤òÎý¤êÊâ¤­¡¢ÃÏ°è¤Ë¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸µµ¤¤È¾Ð´é¤Ç¤¨¤¤¤¨¤¤¤ªー¡ª¡×½©ÅÄ»Ô¤ÎÆîÄÌ¾¦Å¹³¹¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À»ÎîÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Î±à»ùÌó90¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤É¤â¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¡¢Æüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹ß¤êÃí¤¤¤À1Æü¡¢¼êºî¤ê¤Î¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£À»ÎîÍÄÃÕ±à¡¦ÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢±à»ù¤ËÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Ê