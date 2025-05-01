½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¥¦¥·¤ÎÊüËÒ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎËÒ¾ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÊüËÒ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î´Ö¤Ïµí¼Ë¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥·¤¿¤Á¡£¸µµ¤¤è¤¯ËÒÁðÃÏ¤Ø¶î¤±½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ½©ÅÄ»Ô¤ÎÂëÁãËÒ¾ì¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¡¢µìÂëÁãÄ®¤¬³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤Î´ü´ÖÃæ¤Î·ó¶ÈÇÀ²È¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯½Õ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ»ÔÆâ¤ÎÇÀ²È¤«¤é¥¦¥·¤òÍÂ¤«¤ê¡¢ÊüËÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Î´Ö¡¢µí¼Ë¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿¥¦¥·¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿½Ö´Ö