Âè1Æü¡¢10ÈÖ¤Ç¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä´äºê°¡µ×Îµ¡£3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¡áÌ¾¸Å²°GCÏÂ¹çÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥ºÂè1Æü¡Ê1Æü¡¦°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°GCÏÂ¹ç¡á6557¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»2¾¡¤Î´äºê°¡µ×Îµ¤¬4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¡¢½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦º£ÌîÂç´î¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë°ð¿¹Í¤µ®¡¢Ä¹ÌîÂÙ²í¡¢¥¸¥å¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥°¥ó¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î6°Ì¤Ë57ºÐ¤ÎÃ«¸ýÅ°¤é6¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£Á°½µÍ¥¾¡¤Î¾®