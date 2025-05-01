¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢5·î12ÆüÈ¯Çä¤Î³Ö·î´©»ï¡Ø¡Üact.¡Ê¥×¥é¥¹¥¢¥¯¥È¡Ë¡Ù6·î¹æ¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤¬¡ÖÆó¼¡¸µ¥ì¥Ù¥ë¤ËÈþ¤·¤¤¡×¢¡¡È»³ÅÄÎÃ²ð¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤»³ÅÄÎÃ²ð¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÉ½»æ¤Ë2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRED¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬É½»æ´¬Æ¬¤Î»£±Æ¤òÃ´Åö¡£¡Öunknown¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡È»³ÅÄÎÃ