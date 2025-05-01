¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/01¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢5·î5Æü¡¦12ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK E¥Æ¥ì¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¡Ê¸á¸å5»þÈ¾¡Á¡Ë¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ÎÅ¹Ä¹Ìò¤òÇ®±é¢¡¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÖÅ·¤Æ¤ì¡×½Ð±é¤Ë´î¤Ó¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×Æ£ß·¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢¤Æ¤ì¤ÓÀï»Î¤¬¼çÌò¤Î¥É¥é¥Þ¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥¸¥ªÊª¸ì¡Ù¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤É¤â¤Îº¢¡¢