¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¤ÎÆ¯¤­¥¿¥¤¥ßー¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦²ÐÍË21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¡£4·î29Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¡Ö¿¦¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤¤¤Ä¤â¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ ÂìÂô¡Ö²¶¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç»³¤ËÅÄ¤ó¤Ü»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥·¥«¤È¤«¥¤¥Î