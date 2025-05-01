2¿Í¤Î¸µ²­Æì¸©ÃÎ»ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î±Ç²è¤¬¡¢5·î2Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ÎÉú¸«¥ß¥ê¥ª¥óºÂ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿®Ç°¤ËÀ¸¤­¤¿2¿Í¤Î¸µ²­Æì¸©ÃÎ»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èŽ¢ÂÀÍÛ(¥Æ¥£¥À)¤Î±¿Ì¿Ž£ Ê¿ÏÂ¤òÄÉ¤¤µá¤áÍýÉÔ¿Ô¤ÈÆ®¤Ã¤¿Ç®¤­¿ÍÀ¸ Ì¾¸Å²°¤Ç5·î2Æü¤«¤é¸ø³« ±Ç²èŽ¢ÂÀÍÛ(¥Æ¥£¥À)¤Î±¿Ì¿Ž£¤Ï¡¢ÉáÅ·´Ö´ðÃÏ°ÜÀßÌäÂê¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¹ñ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¸µ²­Æì¸©ÃÎ»ö¤ÎÂçÅÄ¾»½¨»á¡¢²§Ä¹Íº»Ö»á¤Î2¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¤½¤Î¶ìÇº¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤Î30Ç¯¤Î¸½