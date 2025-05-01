¤³¤Îµ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È ¢£¡Ö¥¢¥¦¥Ç¥£¡×¡ÖBMW¡×¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡×¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿ ¢£³Æ¼Ò¤ÏÅö»þDTM¤Ç·ãÀï¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤ª¤ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ ¢£»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ïº£¤Ç¤âÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ ¥É¥¤¥Ä¸æ»°²È¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼ ¥¯¥ë¥Þ¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¤¬¡¢¾ï¤Ë¤½¤Îµ­²±¤Î¤Ê¤«¤«¤éËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í