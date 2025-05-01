CCCMK¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¤Ï3·î¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î18¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷600Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡Ö¿·À¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¤³è°Õ¸þ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢2·î21¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ü¿·À¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¤¬ºÇÂ¿Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢½Õ¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¤ª¶â´Ø·¸¡ÊÀ¸³èÈñ¤ä²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¡Ë¡×¡Ê82.3¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡×¡Ê40.5¡ó¡Ë¤ä¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡Ê32.2