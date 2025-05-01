À¸³è²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖROOMMATE¡Ê¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¹âÂ®À½É¹µ¡¡Ö¼«²ÈÀ½¥¢¥¤¥¹¥á¡¼¥«¡¼ RM-230H¡×¤ò2025Ç¯5·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£2¼ïÎà¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Áª¤Ù¤ë¥¿¥ó¥¯¤ËÃí¿å¤·¤ÆÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¡¢À½É¹¥ì¥Ù¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÀ½É¹¤ò³«»Ï¡£·ê¤¢¤­¥­¥ã¥Ã¥×·¿¤ÎÉ¹¤¬ºÇÃ»Ìó5Ê¬¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÇÌó99¸Äºî¤ì¤ë¡£ÎÁÍý¤ä°û¤ßÊª¸þ¤±¤Î¡ÖS¥µ¥¤¥º¡×¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤äÄà¤ê¤Ç¤ÎÊÝÎäºÞ¤Ê¤É¤ËÅ¬¤¹¤ë¡ÖL¥µ¥¤¥º¡×¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë