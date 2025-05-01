¿¿Äí¤¢¤°¤ê¥¬ー¥Ç¥ó²¬»³Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯ 2024Ç¯¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅ¹â¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¿¿Äí¤¢¤°¤ê¥¬ー¥Ç¥ó²¬»³Å¹¤¬1Æü¡¢¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿¿Äí»Ô¤ÇºÎ¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î²Ã¹©ÉÊ¤äÎÌ¤êÇä¤ê¤Î¿©ºà¤Ê¤É¤â¼ïÎà¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¹¡£ ¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥é¥ó¥Á¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤Ï½Ü¤Î»³ºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ