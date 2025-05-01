½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÀìÌçÅ¹¡Ø¥¢¥¤¥·¥Æ¥£¡Ù¤ÎCM·Ç½Ð¤¬¼è¤ê²¼¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢5·î1ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÅì¥¹¥ÝWEB¡Ù¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ·½¤È·ëº§¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÇÐÍ¥ºÊÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥­¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤È¤Î¡ÈÆó¸Ô¸òºÝ¡É¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿±ÊÌî¡£ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó´ë¶È¤¬CM¤Î¼è¤ê²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£"¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î"¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£ºï½ü¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó