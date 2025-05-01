¼¡¤Ï¡¢Áá¤¯¤â³¤¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡×²ÃÌÐ¿å»º¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ "¿å³«¤­" ¤Ç¼Â½¬¤Î°ÂÁ´¤òµ§¤ë¼Â½¬¸å¤ÎÂÎ¤Î²¹¤áÊý¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª¡Ê»³·Á¡Ë »³·Á¸©ÆâÍ£°ì¤Î¿å»º¹â¹»¤Ç¤¢¤ë²ÃÌÐ¿å»º¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Î¡Ö¿å³«¤­¡×¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¾¯¤·Îä¤¿¤¤³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³¤¤Ç¤Î¼Â½¬¤Î°ÂÁ´¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²ÃÌÐ¿å»º¹â¹»¤ÎÁ´¹»À¸ÅÌ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¿å³«¤­¡×¤Ï¡¢º£·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ë³¤ÍÎ¼Â½¬