¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê53¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ê42¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤É¤â¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¼êºî¤ê¤Î¡È¸ñ¤Î¤Ü¤êÊÛÅö¡É¤È¼«Âð¤Î¸Þ·î¿Í·Á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¤Ë¾þ¤Ã¤¿¸Þ·î¿Í·Á¡õ¼êºî¤ê¡È¸ñ¤Î¤Ü¤êÊÛÅö¡É¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÄÌÚÍµ»Ò¡Ö¼¡ÃË¤ªÊÛÅö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤È¤«¤Ö¤È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¡£¥¹¥Ñ¥à¤Î¾å¤Ë¸ñ¤Î¤Ü¤ê¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö